Романцев: «Не ожидал от «Краснодара» и «Крыльев» такого броска и не верю, что они смогут соперничать с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, как оценивает перспективы «Краснодара» и «Крыльев Советов» в РПЛ.
— Ожидали увидеть «Краснодар» и «Крылья Советов» в лидерах и позволяет ли это уже сейчас считать их открытиями сезона?
— Не хочу обидеть ни краснодарцев, ни самарцев, но признаюсь, что не ожидал от их клубов такого броска вперед. И как простой болельщик до сих пор не верю, что они смогут всерьез соперничать с «Зенитом» за золото. Хотя Сергей Галицкий не раз говорил о стремлении к большим победам и даже добивался локальных успехов в еврокубках. Конечно, нынешние девять туров без поражений говорят о потенциале команды. Но насколько его хватит, чтобы продолжать и дальше идти в таком ритме, покажет время. А настоящей проверкой на прочность для «Краснодара» станет жаркий ноябрь, где ему предстоят встречи с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Питере. И до этого надо будет обойтись без потерь — как было матчах с «Факелом» и «Ахматом», ничьи с которыми прозвучали тревожными звонками.
Что касается самарцев, то, несмотря на уход в разное время Пиняева, Зиньковского, Коваленко, Глушенкова, Чернова, Пруцева и Сергеева, Игорь Осинькин сумел сколотить крепкую команду, в которую с ходу вписался аргентинец Гарре, где по-новому раскрылся Рассказов, а сейчас заставил говорить о себе молодой Салтыков. И то, что самарцы пока лидеры по забитым мячам, — тоже показатель. А вот отсутствие опыта борьбы за высокие места — серьезный минус. Хотя такой опыт, как известно, дело наживное. Пока же можно только поблагодарить «Краснодар» и «Крылья» за игровую дерзость и вызов, который они бросили остальным, что придало чемпионату дополнительный интерес. И чем дольше они будут сохранять интригу, тем более непредсказуемой может оказаться его развязка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1