Романцев: «Не ожидал от «Краснодара» и «Крыльев» такого броска и не верю, что они смогут соперничать с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, как оценивает перспективы «Краснодара» и «Крыльев Советов» в РПЛ.

— Ожидали увидеть «Краснодар» и «Крылья Советов» в лидерах и позволяет ли это уже сейчас считать их открытиями сезона?

— Не хочу обидеть ни краснодарцев, ни самарцев, но признаюсь, что не ожидал от их клубов такого броска вперед. И как простой болельщик до сих пор не верю, что они смогут всерьез соперничать с «Зенитом» за золото. Хотя Сергей Галицкий не раз говорил о стремлении к большим победам и даже добивался локальных успехов в еврокубках. Конечно, нынешние девять туров без поражений говорят о потенциале команды. Но насколько его хватит, чтобы продолжать и дальше идти в таком ритме, покажет время. А настоящей проверкой на прочность для «Краснодара» станет жаркий ноябрь, где ему предстоят встречи с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Питере. И до этого надо будет обойтись без потерь — как было матчах с «Факелом» и «Ахматом», ничьи с которыми прозвучали тревожными звонками.

Что касается самарцев, то, несмотря на уход в разное время Пиняева, Зиньковского, Коваленко, Глушенкова, Чернова, Пруцева и Сергеева, Игорь Осинькин сумел сколотить крепкую команду, в которую с ходу вписался аргентинец Гарре, где по-новому раскрылся Рассказов, а сейчас заставил говорить о себе молодой Салтыков. И то, что самарцы пока лидеры по забитым мячам, — тоже показатель. А вот отсутствие опыта борьбы за высокие места — серьезный минус. Хотя такой опыт, как известно, дело наживное. Пока же можно только поблагодарить «Краснодар» и «Крылья» за игровую дерзость и вызов, который они бросили остальным, что придало чемпионату дополнительный интерес. И чем дольше они будут сохранять интригу, тем более непредсказуемой может оказаться его развязка.