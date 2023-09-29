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Сегодня, 09:00

Романцев: «Не ожидал от «Краснодара» и «Крыльев» такого броска и не верю, что они смогут соперничать с «Зенитом»

Александр Львов
Обозреватель
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«Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, как оценивает перспективы «Краснодара» и «Крыльев Советов» в РПЛ.

— Ожидали увидеть «Краснодар» и «Крылья Советов» в лидерах и позволяет ли это уже сейчас считать их открытиями сезона?

— Не хочу обидеть ни краснодарцев, ни самарцев, но признаюсь, что не ожидал от их клубов такого броска вперед. И как простой болельщик до сих пор не верю, что они смогут всерьез соперничать с «Зенитом» за золото. Хотя Сергей Галицкий не раз говорил о стремлении к большим победам и даже добивался локальных успехов в еврокубках. Конечно, нынешние девять туров без поражений говорят о потенциале команды. Но насколько его хватит, чтобы продолжать и дальше идти в таком ритме, покажет время. А настоящей проверкой на прочность для «Краснодара» станет жаркий ноябрь, где ему предстоят встречи с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Питере. И до этого надо будет обойтись без потерь — как было матчах с «Факелом» и «Ахматом», ничьи с которыми прозвучали тревожными звонками.

Что касается самарцев, то, несмотря на уход в разное время Пиняева, Зиньковского, Коваленко, Глушенкова, Чернова, Пруцева и Сергеева, Игорь Осинькин сумел сколотить крепкую команду, в которую с ходу вписался аргентинец Гарре, где по-новому раскрылся Рассказов, а сейчас заставил говорить о себе молодой Салтыков. И то, что самарцы пока лидеры по забитым мячам, — тоже показатель. А вот отсутствие опыта борьбы за высокие места — серьезный минус. Хотя такой опыт, как известно, дело наживное. Пока же можно только поблагодарить «Краснодар» и «Крылья» за игровую дерзость и вызов, который они бросили остальным, что придало чемпионату дополнительный интерес. И чем дольше они будут сохранять интригу, тем более непредсказуемой может оказаться его развязка.

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Олег Романцев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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