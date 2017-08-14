Олег Романцев: "Атаки "Спартака" выглядели простовато, а потому – предсказуемо"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) не смогли создать опасных атак. По его словам, команда в этом поединке играла предсказуемо.

– Как вам сюжет встречи?

– Как иногда говорят – валидольный. Причем для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство "Спартака" – стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.

– Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?

– Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернанду. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.

– "Спартак" ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с "Зенитом"?

– До перерыва – точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернанду и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому – предсказуемо. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева