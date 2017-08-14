Олег Романцев: "Атаки "Спартака" выглядели простовато, а потому – предсказуемо"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) не смогли создать опасных атак. По его словам, команда в этом поединке играла предсказуемо.
– Как вам сюжет встречи?
– Как иногда говорят – валидольный. Причем для обоих тренеров. Особенно для Карреры, которому весь прошлый сезон сопутствовала удача. Это я не к тому, что то чемпионство "Спартака" – стечение обстоятельств. Золото команда заслужила по праву. Просто упускать победу под самый занавес матча обидно вдвойне. По себе знаю.
– Но ведь по первому тайму ничего не предвещало беды для спартаковцев?
– Мне тоже так казалось. Обе команды, конечно, очень хотели выиграть. Но еще больше думали о том, как не уступить. Поэтому осторожность брала верх над бесшабашностью, и явных голевых моментов мы не увидели. Были опасные подходы с обеих сторон, дальние удары Головина, Дзагоева, Промеса и Фернанду. Но скоростных атак, с разрезающим последним пасом, по сути, не получилось.
– "Спартак" ведь выглядел быстрее и мобильнее, чем во встрече с "Зенитом"?
– До перерыва – точно. И прежде всего за счет того, что на этом отрезке большой объем работы проделали Глушаков, Фернанду и Пашалич. Из остальных могу выделить Промеса, создававшего остроту на левом фланге. Но атаки чемпиона выглядели простовато, а потому – предсказуемо. (Александр ЛЬВОВ)
Полное интервью Олега Романцева
Platinum1991
Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. ЦСКА создавали моменты и планомерно оказывали давление на ворота Спартака. Армейцы, грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграл ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА. Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова, за что и получили гол в свои ворота на 82-й минуте! Типичная ошибка защиты, которая привела к голу в ворота Спартака. Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо! Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ. ВЫНИМАЙ Спартак. Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты! Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!! Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ! Умело держи мяч и победа в кармане. Вот вам и защита Спартака! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
09:55 14 августа