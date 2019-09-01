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«Один за всех и все за одного» и свист Дзюбе. Как фанаты встретили «Спартак» и «Зенит»

17:44
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Перед матчем 8-го тура с «Зенитом» болельщики «Спартака» встретили свою команду кричалкой «Один за всех и все за одного». Отдельных одобрительных возгласов удостоились вратарь Александр Максименко, защитник Самюэль Жиго и нападающий Андре Шюррле.

Питерскую команду встретили неодобрительно, а особое внимание уделили Артему Дзюбе — его спартаковские фанаты ждали больше всего и встретили неодобрительным свистом. (Константин Колмаков)

«Спартак» — «Зенит»: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 8-й тур 1 сентября 2019, онлайн-трансляция, начало матча — в 19.00 (мск)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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