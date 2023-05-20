Нападающий «Оренбурга» Обухов — о чемпионском коридоре: «Было бы классно, если это станет традицией для России»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном чемпионском коридоре «Зениту» в 28-м туре РПЛ.

«В принципе чемпионский коридор — это уважение к команде победителя. Будет ли это в российском футболе традицией? Было бы классно, если это станет традицией для России», — сказал Обухов «СЭ».

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.