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Новый председатель совета директоров «Локомотива» входит в совет директоров ЦСКА

Александр Плутник на сайте ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
Александр Плутник на сайте ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
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На официальном сайте ЦСКА Александр Плутник указан в качестве члена совета директоров клуба. Ранее он был утвержден председателем совета директоров клуба «Локомотива».

Новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/club/sovet-direktorov/

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