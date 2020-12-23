Новый председатель совета директоров «Локомотива» входит в совет директоров ЦСКА

На официальном сайте ЦСКА Александр Плутник указан в качестве члена совета директоров клуба. Ранее он был утвержден председателем совета директоров клуба «Локомотива».

Новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко.