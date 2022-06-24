Тренер «Динамо» Йоканович: «Мы хотим бороться за чемпионство»
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, способен ли он привести команду к чемпионству в сезона-2022/23. Специалист также оценил физическую форму полузащитника Даниила Фомина.
— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?
— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство. Будем делать все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат.
— В каком состоянии Даниил Фомин?
— Видел момент с промахом. Я разговаривал с ним. Он забил 13 пенальти и промазал 1. Это часть футбола. Он сильный, он один из лидеров в команде.
— Кто будет капитаном в вашей команде?
— Еще есть время. Я смогу принять решение касательно капитана.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.
В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -