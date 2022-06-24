Тренер «Динамо» Йоканович объяснил, готов ли он доверять молодым игрокам

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал об отношении к философии игры экс-наставника бело-голубых Сандро Шварца.

— Шварц раскрывал молодых игроков. Вы способны поставить в состав 17-летнего российского игрока?

— Важно говорить не о паспорте и возрасте. Когда Шварц приглашал Захаряна и Тюкавина — он обращал внимание на их мастерство. Для меня это важно. У меня есть план посмотреть ряд молодых игроков, у них будет возможность проявить свои качества. Я открыт к таким действиям.

— Главное слово Шварца было «интенсивность». Какое слово будет у вас?

— Шварц знал команду лучше, чем я. Пока мы останемся на этом слове. Нам потребуется больше времени, чтобы описать команду. Возможно, это будет агрессивность.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял 53-летний Йоканович 17 июня. Его первым матчем во главе московской команды станет товарищеская игра с «Амкалом» 25 июня.