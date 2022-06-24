Тренер «Динамо» Йоканович объяснил, готов ли он доверять молодым игрокам
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал об отношении к философии игры экс-наставника бело-голубых Сандро Шварца.
— Шварц раскрывал молодых игроков. Вы способны поставить в состав 17-летнего российского игрока?
— Важно говорить не о паспорте и возрасте. Когда Шварц приглашал Захаряна и Тюкавина — он обращал внимание на их мастерство. Для меня это важно. У меня есть план посмотреть ряд молодых игроков, у них будет возможность проявить свои качества. Я открыт к таким действиям.
— Главное слово Шварца было «интенсивность». Какое слово будет у вас?
— Шварц знал команду лучше, чем я. Пока мы останемся на этом слове. Нам потребуется больше времени, чтобы описать команду. Возможно, это будет агрессивность.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял 53-летний Йоканович 17 июня. Его первым матчем во главе московской команды станет товарищеская игра с «Амкалом» 25 июня.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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