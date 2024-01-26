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Новиков посоветовал Чалову европейский чемпионат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал возможный переход форварда армейцев Федора Чалова в европейский клуб.

«Он уже уезжал в «Базель», поэтому опыт есть, пусть и маленький. Важно найти ту команду, где на тебя сразу будут рассчитывать как на форварда основы. Нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг. Например, Бундеслигу или французскую Лигу 1», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и сделал три голевые передачи. Контракт 25-летнего нападающего с армейцами рассчитан до конца года.

Источник: «РБ Спорт»
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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12
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