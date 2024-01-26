Новиков посоветовал Чалову европейский чемпионат

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал возможный переход форварда армейцев Федора Чалова в европейский клуб.

«Он уже уезжал в «Базель», поэтому опыт есть, пусть и маленький. Важно найти ту команду, где на тебя сразу будут рассчитывать как на форварда основы. Нужно выбирать сильный турнир, лучше всего из топ-5 европейских лиг. Например, Бундеслигу или французскую Лигу 1», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и сделал три голевые передачи. Контракт 25-летнего нападающего с армейцами рассчитан до конца года.