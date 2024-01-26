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Актер сериала «Слово пацана»: «Если футбол, то «Зенит»!

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Субо Мамедов, Сергей Семак и Леон Кемстач.
Фото ФК «Зенит»

Актер сериала «Слово пацана» Леон Кемстач и блогер Субо Мамедов приняли участие в тренировке «Зенита».

Кемстач и Мамедов размялись вместе с футболистами, сыграли в теннисбол и приняли участие в серии квадратов.

«Я в своей жизни особо никогда не следил за футболом, но «Зенит» — в любом случае моя команда. Я несколько раз ездил на стадион с дядей — он большой фанат. Вместе с ним мы смотрели матчи. Если футбол, то «Зенит»! — приводит слова Кемстача прес-служба клуба.

Ранее Кемстач рассказал, кого из актеров считает своим кумиром.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е на улицах Казани.

Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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