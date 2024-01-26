Актер сериала «Слово пацана»: «Если футбол, то «Зенит»!

Актер сериала «Слово пацана» Леон Кемстач и блогер Субо Мамедов приняли участие в тренировке «Зенита».

Кемстач и Мамедов размялись вместе с футболистами, сыграли в теннисбол и приняли участие в серии квадратов.

«Я в своей жизни особо никогда не следил за футболом, но «Зенит» — в любом случае моя команда. Я несколько раз ездил на стадион с дядей — он большой фанат. Вместе с ним мы смотрели матчи. Если футбол, то «Зенит»! — приводит слова Кемстача прес-служба клуба.

Ранее Кемстач рассказал, кого из актеров считает своим кумиром.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е на улицах Казани.