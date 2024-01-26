Экс-форвард сборной Словакии Якубко считает шагом вперед возможный переход Тикнизяна в «Зенит»

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Как может быть ошибкой переход в чемпионскую команду? «Зенит» — это все же хороший клуб, там отличные условия, классный тренер. Для карьеры Наира это точно не было бы шагом назад, а для трансфера в Европу у него еще будет время — через год, два, три», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.