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Экс-форвард сборной Словакии Якубко считает шагом вперед возможный переход Тикнизяна в «Зенит»

Руслан Минаев
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Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Как может быть ошибкой переход в чемпионскую команду? «Зенит» — это все же хороший клуб, там отличные условия, классный тренер. Для карьеры Наира это точно не было бы шагом назад, а для трансфера в Европу у него еще будет время — через год, два, три», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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