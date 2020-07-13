«Николич готовил команду три недели, это его вина». Широков — о плохом физическом состоянии «Локо»
13 июля 2020, 19:59
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре «Локомотива» под руководством Марко Николича.
— Мне кажется, они в плохом физическом состоянии, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Николич готовил их три недели, безусловно это его вина. Они начинают безобразно матч.
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