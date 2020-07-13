Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре «Локомотива» под руководством Марко Николича.

— Мне кажется, они в плохом физическом состоянии, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Николич готовил их три недели, безусловно это его вина. Они начинают безобразно матч.