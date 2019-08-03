Невероятная ничья в Екатеринбурге. "Урал" и "Ростов" забили четыре мяча на двоих

"Урал" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в матче 4-го тура чемпионата России. Команда Валерия Карпина продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. "Урал" идет следом на третьей строчке.

В составе хозяев в первом тайме отличился Андрей Панюков, а во втором отрезке встречи свой второй мяч в сезоне забил Владимир Ильин после выхода на замену. У "Ростова" третий гол в сезоне забил Элдор Шомуродов, в конце матча спас команду от поражения исландец Бьорн Сигурдарсон.

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"Урал" (Екатеринбург) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:0)

Голы: Панюков, 14 (1:0). Шомуродов, 67 (1:1). Ильин, 81 (2:1). Сигурдарсон, 85 (2:2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Димитров (Егорычев, 82), Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Панюков (Ильин, 72).

"Ростов": Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Козлов, Чернов, Еременко, Норманн, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Попов, Шомуродов.

Предупреждения: Ароян, 20. Норманн, 44. Емельянов, 52. Шомуродов, 60. Бавин, 88.

Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев, Сафьян (оба - Москва).

3 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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