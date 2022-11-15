Непомнящий считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в споре за чемпионский титул РПЛ.

По итогам 17 туров красно-белые отстают от петербуржцев в турнирной таблице на 6 очков.

«Неизвестно, как футболисты «Спартака» поведут себя тогда, когда от них будут требовать. Когда появится желание достать «Зенит» и не перерастет ли оно в ненужное давление? Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит чемпионство. Но «Спартак» способен напрягать лидера», — цитирует Непомнящего РИА «Новости».

Также специалист отметил, что игра «Спартака» в этом сезоне впечатляет его.

За 17 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» набрал 36 очков, «Зенит» — 42.