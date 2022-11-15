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Непомнящий считает, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в споре за чемпионский титул РПЛ.

По итогам 17 туров красно-белые отстают от петербуржцев в турнирной таблице на 6 очков.

«Неизвестно, как футболисты «Спартака» поведут себя тогда, когда от них будут требовать. Когда появится желание достать «Зенит» и не перерастет ли оно в ненужное давление? Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит чемпионство. Но «Спартак» способен напрягать лидера», — цитирует Непомнящего РИА «Новости».

Также специалист отметил, что игра «Спартака» в этом сезоне впечатляет его.

За 17 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» набрал 36 очков, «Зенит» — 42.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221115/spartak-1831573045.html
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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3.03 00:00
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