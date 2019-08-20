Непомнящий считает, что «Спартак» в этом составе способен обыграть «Брагу»

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) в шестом туре чемпионата России.

— Дерби бывали и интереснее, но я получил удовольствие — качество игры было довольно высоким, команды играют на других скоростях. Они и в еврокубках будут выглядеть достойно. «Спартаку» в этом составе соперник (португальская «Брага» — прим. «СЭ») по зубам.

А армейцам не хватает игроков, и это проблема. Нет Арнора Сигурдссона, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова. У ЦСКА очень скудная скамейка.

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