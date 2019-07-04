Непомнящий считает, что Мусаев ничего не нарушал

Известный тренер Валерий Непомнящий поддержал наставника "Краснодара" Мурада Мусаева, который не сможет возглавлять клуб в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

– Для меня это обескураживающая новость, – цитирует News.ru Непомнящего. – Ничего он не нарушал. Он был заявлен как старший тренер, и эта должность позволяет полноценно тренировать команду. Если УЕФА позволяет подобные действия только на начальном этапе, то у нас в России он спокойно может выполнять свою работу, тем более Мурад уже получил тренерскую лицензию.

Если все-таки Союз европейских футбольных ассоциаций утвердит такое решение, то уверен, что руководство команды будет бороться за наставника. В любом случае на выступление команды эта новость может повлиять только положительно – когда тренера перемещают на трибуны, всегда срабатывает дополнительная мотивация.

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