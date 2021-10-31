Ненахов считает, что «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» за счет характера
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Выходя на замену, должен был добавить активности впереди и не забывать об обороне, конечно. Но ничья нас никак не устраивала, «Локомотив» должен бороться за самые высокие места, поэтому нужно было увозить из Нижнего Новгорода три очка. Думаю, что выиграли как раз благодаря огромному желанию и характеру. Ведь игра получилась тяжелая, мы проигрывали по ходу этой встречи. Очень показательно, что одержали именно волевую победу, забив решающий гол на последних минутах. Это говорит о том, что мы бились до конца и верили, что можно выиграть этот матч», — сказал Ненахов.
Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, на счету железнодорожников 24 очка в 13 матчах.
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