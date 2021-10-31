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Ненахов считает, что «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» за счет характера

09:34
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Выходя на замену, должен был добавить активности впереди и не забывать об обороне, конечно. Но ничья нас никак не устраивала, «Локомотив» должен бороться за самые высокие места, поэтому нужно было увозить из Нижнего Новгорода три очка. Думаю, что выиграли как раз благодаря огромному желанию и характеру. Ведь игра получилась тяжелая, мы проигрывали по ходу этой встречи. Очень показательно, что одержали именно волевую победу, забив решающий гол на последних минутах. Это говорит о том, что мы бились до конца и верили, что можно выиграть этот матч», — сказал Ненахов.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, на счету железнодорожников 24 очка в 13 матчах.

Нижний Новгород — Локомотив

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Рома
Милан

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27%

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Ф1 (-1.5)

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