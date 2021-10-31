Булыкин: «У «Локомотива» очень хороший подбор футболистов, поэтому они будут биться за высокие места»
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин после победы в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) поделился мнением о работе главного тренера «железнодорожников» Маркуса Гисдоля.
«Насколько важна победа? Я думаю, что все победы важны, для «Локомотива» в том числе. У «Локомотива» очень хороший подбор футболистов, поэтому они будут биться за высокие места, если будет все хорошо в клубе. Главный отрезок будет после зимней паузы. Эта пауза всегда сложная не только для футболистов, но и для тренеров, которые первый раз проходят ее», — приводит слова Булыкина ТАСС.
Под руководством Гисдоля «Локомотив» провел 4 матча, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью. Московский клуб с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице.
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