Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон после ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. 22-летний футболист поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

— Не тот результат, который мы заслужили сегодня, но одно очко лучше, чем 0, — подписал фото Ларссон. — Спасибо фанатам за поддержку! Я надеюсь увидеть вас в Санкт-Петербурге на матче с «Зенитом» в воскресенье.

«Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 1-го декабря в Санкт-Петербурге.

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