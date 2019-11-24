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«Не тот результат, который «Спартак» заслужил». Ларссон — о матче с «Уралом»

22:50
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Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон после ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. 22-летний футболист поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку.

— Не тот результат, который мы заслужили сегодня, но одно очко лучше, чем 0, — подписал фото Ларссон. — Спасибо фанатам за поддержку! Я надеюсь увидеть вас в Санкт-Петербурге на матче с «Зенитом» в воскресенье.

«Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 1-го декабря в Санкт-Петербурге.

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Урал — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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