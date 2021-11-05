«Не думаю, что получу предложение с Украины». Воронин ответил на вопрос о работе в сборной

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью YouTube-канале «Ответь по-братски» ответил на вопрос о работе в сборной Украины.

— В прошлом году ты говорил о своем желании поработать в сборной Украины. Тебя звали в новый тренерский штаб?

— Нет. Я даже не знаю того тренера, который сейчас возглавляет команду. И я вообще не думаю, что в ближайшее время получу предложение с Украины.

— А если бы предложили после ухода Шевченко?

— Я бы с удовольствием рассмотрел предложение и принял эту работу. Украина — это страна, где я вырос и которую люблю. И буду любить всегда. Но идти лишь бы куда — не хочу. Так что об этом нет смысла сейчас говорить.

— Расскажи о Шевченко. Не было ощущения, что он главнее тебя?

— Он никогда себя не вел по отношению ко мне, что он важнее или лучше меня. У нас с ним были хорошие отношения. Мы хорошо понимали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Мы 10 лет играли вместе за сборную. Никогда он не смотрел на меня свысока.

— Сейчас общаетесь?

— Нет. У него много было работы со сборной и было чем заниматься.

— Шевченко — самый популярный спортсмен на Украине? Или братья Кличко с Усиком?

— На тот момент, когда играл, Шевченко был самым популярным. Футбол все-таки больше любят, чем бокс. Если брать мировую популярность, то, наверное, братья Кличко. На Украине у нас могли не знать, как зовут президента, но кто такие Шевченко и Кличко — знали.