Рейтинг УЕФА: Россия не смогла оторваться от Украины

«Локомотив» и «Спартак», сыграв свои матчи Лиги Европы вничью, принесли России по одному очку и увеличили ее коэффициент на 0,4 балла. Столько же очков и баллов добавила Украине «Заря», победившая в Лиге конференций софийский ЦСКА.

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, осталось прежним. У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,082 балла. У украинских — 31,4 балла, они все еще сохраняют высокие шансы выбить нас в этом году из первой десятки рейтинга.

Оставшиеся матчи

Россия

23 ноября. «Мальме» — «Зенит».

24 ноября. «Спартак» — «Наполи».

25 ноября. «Локомотив» — «Лацио».

8 декабря. «Зенит» — «Челси».

9 декабря. «Легия» — «Спартак».

9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».

Украина

23 ноября. «Динамо» К — «Бавария».

24 ноября. «Интер» — «Шахтер».

25 ноября. «Рома» — «Заря».

7 декабря. «Шахтер» — «Шериф».

8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.

9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма

1. Зенит ЛЧ 2 4 6

2. Сочи ЛК 3 0 3

3. Спартак ЛЧ/ЛЕ 3 0 3

4. Локомотив ЛЕ 2 0 2

5. Рубин ЛК 0,5 0 0,5

Всего: 14,5 очка, 5 команд, коэффициент 2,900, 29-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».