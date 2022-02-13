«Динамо» сыграло вничью в товарищеском матче с командой из Латвии

«Динамо» провело товарищеский матч с командой из Латвии РФШ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Гол в составе бело-голубых забил полузащитник Арсен Захарян.

Тренер сборной Польши Чеслав Михневич присутствовал на товарищеском матче между московским «Динамо» и латвийским РФШ. От тренерского штаба сборной России за игрой наблюдал Николай Писарев.

В предыдущем товарищеском матче динамовцы оказались сильнее другого российского клуба — «Сочи» (2:1).