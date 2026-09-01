FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Акрон» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи
Матчи 3-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.
1 сентября в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России пройдут матчи «Акрон» — «Локомотив», «Факел» — «Краснодар» и «Ростов» — ЦСКА.
В среду, 2 сентября, состоятся игры «Оренбург» — «Рубин», «Зенит» — «Динамо» Мх, «Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов».
3 сентября пройдет одна встреча — «Динамо» — «Ахмат».
1 сентября, вторник
2 сентября, среда
3 сентября, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира
Новости
Судейство
28 авг 19:09
6