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FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Акрон» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 3-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.

1 сентября в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России пройдут матчи «Акрон» — «Локомотив», «Факел» — «Краснодар» и «Ростов» — ЦСКА.

В среду, 2 сентября, состоятся игры «Оренбург» — «Рубин», «Зенит» — «Динамо» Мх, «Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов».

3 сентября пройдет одна встреча — «Динамо» — «Ахмат».

1 сентября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Локомотив
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

2 сентября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Родина
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

3 сентября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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