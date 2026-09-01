FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Акрон» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи

Матчи 3-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России. 1 сентября в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России пройдут матчи «Акрон» — «Локомотив», «Факел» — «Краснодар» и «Ростов» — ЦСКА. В среду, 2 сентября, состоятся игры «Оренбург» — «Рубин», «Зенит» — «Динамо» Мх, «Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов». 3 сентября пройдет одна встреча — «Динамо» — «Ахмат». 1 сентября, вторник FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

01 сентября, 18:30. Факел (Воронеж) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 2 сентября, среда FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград) 3 сентября, четверг FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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