Ботхейм: «Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе»

Эрик Ботхейм рассказал, как его приняли в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал, как ощущает себя в российском клубе.

«Меня приняли хорошо, — приводит слова Ботхейма официальный сайт «Краснодара». — Тренеры, персонал, игроки — все встретили очень радушно. Я с оптимизмом и некоторым нетерпением жду возобновления сезона. Ну а пока работаем на сборах, закладываем базу».

Нападающий рассказал, был ли знаком с полузащитником Виктором Классоном до перехода в российский клуб.

«Только заочно. Знал, что есть такой классный шведский игрок, но не более. Но буквально за несколько дней мы стали хорошими друзьями, что меня очень радует. Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе», — сказал он.

21-летний перешел в «Краснодар» из норвежского «Буде-Глимта». Он подписал с российским клубом контракт до 2025 года.