Эджуке: «Алексей Березуцкий растет как тренер каждый день!»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о главном тренере армейцев Алексее Березуцком.

«Алексей Березуцкий растет как тренер каждый день! — приводит слова Эджуке Sport24. — Я про внутренний рост, который не так заметен со стороны, но виден внутри команды. Тренер посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт».

Нападающий высказался о том, почему не всегда выходит в стартовом составе красно-синих.

«Алексей Березуцкий не называл причин, но я был полностью к этому готов. Физически могу играть с первой по последнюю минуту игры, прекрасно себя чувствую! Но финальное решение всегда за тренером», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

В нынешнем сезоне 24-летний нигериец забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 18 матчах.