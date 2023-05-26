Нагорных считает, что молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать быстрее рядом с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что пример такого нападающего, как Артем Дзюба, поможет молодым футболистам московского клуба быстрее прогрессировать.

«Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта. Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать. Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.