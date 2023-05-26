Таранов — о спортивных психологах: «Чем они занимаются? У нас в ЦСКА к ним никто не ходил»

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал, как относится к психологам в спорте.

«Чем они занимаются? Игроков мотивируют? А для чего тогда главный тренер? У нас в ЦСКА к психологам никто не ходил. Даже речи не было. У нас не было депрессий: поражение, победа — сами справлялись. А сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов», — приводит слова Таранова Sport24.

Таранов выступал за ЦСКА с 2002 года по 2008-й, а после перешел в «Крылья Советов», которые представлял с 2008 по 2018 год. За ЦСКА экс-защитник провел 44 матча, в которых отметился единственным голом. Также на счету Таранова 248 матчей за «Крылья», восемь голов и три результативных передачи.