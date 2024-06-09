Обляков: «Не могу понять, что пошло не так у ЦСКА в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2023/24.

«Честно, не могу понять. В концовках матчей потеряли много очков. Объяснений этому не могу найти. Нам все это надо принять и идти дальше», — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

По итогам сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка страны, уступив «Зениту».