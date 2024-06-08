В махачкалинском «Динамо» назвали маловероятным появление Джикии и Селихова в команде

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении команды.

«Костяк команды останется. Естественно, руководство хочет усиление в каждую линию. Это нормально. Селихов и Джикия? Речь идет о больших зарплатах, поэтому их появление маловероятно», — сказал Газизов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и вышло в РПЛ.