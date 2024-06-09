Никитин: «Первый месяц работы Илича в «Пари НН» внушает оптимизм»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал работу серба Саши Илича на посту главного тренера «Пари НН».

«Первый месяц работы Илича внушает оптимизм. Он очень системный, стратегический человек. Безусловно, ему было тяжело в конце сезона. Но, на мой взгляд, это тоже имеет свои положительные последствия. Он прошел такое серьезное посвящение в РПЛ, и надеюсь, что с этого фундамента, с этой битвы за выживание, которую он выиграл, начнется его становление как ведущего успешного интересного тренера Российской премьер-лиги», — приводит слова Никитина ТАСС.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.