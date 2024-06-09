«Балтика» отказалась от трансфера Насруллаева

Защитник «Насаф Карши» Шерзод Насруллаев мог перейти в «Балтику», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, калининградцы интересовались переходом 25-летнего игрока сборной Узбекистана, однако оказались из-за высоких требований по зарплате.

В текущем сезоне Насруллаев провел 18 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.