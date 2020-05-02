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«Мы зарабатывали в 110 раз меньше». Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

15:20
Александр Соболев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о зарплате форварда команды Александра Соболева.

В аккаунте Instagram объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» появилась информация, что клуб предложит Александру Соболеву заключить новое соглашение. Контракт будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 млн евро.

— Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», — написал Тихонов в комментариях к записи и добавил несколько смеющихся смайлов.

23-летний Александр Соболев выступает за «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» до 30 июня 2020 года. Он провел четыре матча за красно-белых и сделал четыре результативных паса.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_pNYzeIUsZ/

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