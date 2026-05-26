Мостовой высказался о перспективах Дзюбы в тренерской работе

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы в тренерской работе после завершения карьеры игрока.

С сентября 2024 года Дзюба выступал за «Акрон». 23 мая тольяттинский клуб объявил об уходе 37-летнего форварда. На следующий день нападающий сказал, что намерен продолжить карьеру в России.

«Не знаю, сможет ли Дзюба выиграть трофей с топ-клубом в качестве тренера, должно все сложиться. Если захочет, и будут агенты, дружба и связи», — приводит слова Мостового ТАСС.

Дзюба — рекордсмен по количеству голов за сборную России (31) и лучший снайпер РПЛ (177). В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 28 матчах «Акрона», забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.