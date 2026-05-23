«Акрон» объявил об уходе Дзюбы

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба покидает тольяттинскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития», — сказал владелец клуба Павел Морозов.

Форвард выступает за «Акрон» с 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Ранее он играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба четыре раза становился чемпионом России. Также он трижды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны.

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