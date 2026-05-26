Губерниев поддержал идею возвращения Дзюбы в «Спартак»: «Мощнейший переход с точки зрения пиара»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

«Вопрос в том, соответствуют ли его физическая форма и кондиции нынешнему «Спартаку». Дзюба еще в состоянии поиграть на высоком уровне. С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придет и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде — тоже хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

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