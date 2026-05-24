Дзюба намерен продолжить карьеру в России

Нападающий Артем Дзюба сообщил, что продолжит карьеру и будет выступать в России.

В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го.

«Продолжу ли карьеру? Да, наверное. Останусь в России», — сказал Дзюба.

В разные годы своей карьеры Дзюба выступал за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза становился чемпионом России. Также форвард трижды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max