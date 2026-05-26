Титов: «Против «Краснодара» Ливай Гарсия выдал свой лучший отрезок в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в следующем сезоне.

В сезоне-2025/26 «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда стала победителем FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале турнира.

— Этот «Спартак» способен в следующем сезоне замахнуться на чемпионство?

— Сначала на повестке дня Суперкубок против «Зенита». 18 июля. Пока, правда, не ясно, где состоится матч. Но первый трофей в новом сезоне станет огромным стимулом. Уверен, что в «Спартаке» появятся летом новички. Однозначно нужно усиливать ряд позиций. Нужны более классные исполнители

— Центральный нападающий?

— В том числе. Хотя по Ливаю могу сказать, что позавчера он провел свой лучший игровой отрезок в «Спартаке». Потенциально это сильный нападающий. Просто ему нужны время и доверие. Гарсия — настоящий атлет, цеплялся за все мячи, выигрывал всю борьбу. Молодец.

— А Угальде?

— Он все-таки не чистый нападающий. На эту роль по своему функционалу больше подходит именно Ливай Гарсия, — сказал Титов «СЭ».

В завершившемся сезоне 28-летний Гарсия провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В активе 24-летнего Угальде восемь забитых мячей и четыре голевых паса в 38 играх.

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