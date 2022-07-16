Мостовой поделился мнением о перспективах «Спартака» в РПЛ в сезоне-2022/23

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, чего ждет от «Спартака» в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Я и год, и два назад говорил, что «Спартак» по составу должен быть как минимум в тройке чемпионата. И в прошлом сезоне тоже. Но команда плохо начала, и дальше ее как будто заколдовали. Три тренера сменили, но так и остались десятыми. Не знаю, с чем связано. Ясно, что когда провалился вниз таблицы, то уже сложно выбраться. И это негативно влияет на футболистов», — цитирует Мостового RT.

Сегодня, 16 июля, «Ахмат» сыграет со «Спартаком» в первом туре чемпионата России. Начало — в 20.00 мск.