Агент Дриусси оценил вероятность возвращения форварда в Россию
Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси оценил вероятность возвращения футболиста в Россию.
«Возможно ли возвращение Дриусси в РПЛ? Из России мне никто не звонил по поводу Себастьяна. Если поступит предложение, мы его рассмотрим. Сейчас возвращение невозможно, потому что мы никаких предложений не получали», — приводит «РБ Спорт» слова Бермана.
Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в клуб из американской лиги МЛС «Остин».
В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Остин». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1