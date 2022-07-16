Агент Дриусси оценил вероятность возвращения форварда в Россию

Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси оценил вероятность возвращения футболиста в Россию.

«Возможно ли возвращение Дриусси в РПЛ? Из России мне никто не звонил по поводу Себастьяна. Если поступит предложение, мы его рассмотрим. Сейчас возвращение невозможно, потому что мы никаких предложений не получали», — приводит «РБ Спорт» слова Бермана.

Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в клуб из американской лиги МЛС «Остин».

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Остин». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.