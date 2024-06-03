Источник: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук этим летом может присоединиться к «Зениту», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, в подписании футболиста лично заинтересован главный тренер питерцев Сергей Семак. Последние недели стороны активно обсуждали возможный трансфер, однако сейчас переговоры находятся на паузе. У руководства «Зенита» нет единого мнения по поводу того, нужно ли подписывать Миранчука.

Отмечается, что сложность может быть связана со срывом сделки в 2021 году. Тогда питерцы были близки к подписанию Миранчука, но в последний момент узнали о травме игрока и посчитали, что их пытались обмануть.

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.