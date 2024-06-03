Канищев заявил, что «Зениту» нужна «свежая кровь»

Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев считает, что летом команду из Петербурга нужно усилить.

«Кого нужно поменять в «Зените», чтобы он побеждал более уверенно, я точно знаю, но не скажу. А так, думаю, если они продолжат играть, как играли на финише этого сезона, им будет трудно повторить такой успех. Если встряхнутся, сделают коррективы, усилятся кем-то, то результат может быть тот же. Там и так много игроков? Много, но играть порой некому. Футболисты деградируют, вместо того чтобы расти. Ротация нужна всегда, чтобы мотивировать тех, кто в команде. Впрыскивание свежей крови, как говорят, чтобы организм не застаивался», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака выиграла Суперкубок страны, а также стала победителем чемпионата и FONBET Кубка России.