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Мостовой: «Смеялся, когда увидел видео, как Кузяев говорит на французском»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал послематчевое интервью полузащитника «Гавра» Далера Кузяева на французском.

31-летний полузащитник дал интервью на французском после ничьей с «Лансом» (1:1) в 28-м туре лиги 1.

— Я так смеялся, когда увидел видео, как Кузяев говорит на французском, — начал Мостовой. — И Анюков мне отправил. Говорит: «Скинь в группу пацанам, чтобы посмеялись перед игрой». Честно, он огромный молодец, что старается. Хоть и позор, но старается. (Смеется.)

— Далер смотрит каждый матч «Зенита»?

— Сегодня сказал, что будет смотреть. Он в курсе дел клуба, знает, что у меня травма была. Видимо, где-то есть подписка на РПЛ, — сказал Мостовой.

Кузяев перешел в «Гавр» летом прошлого года.

Андрей Мостовой
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
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13
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14
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15
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