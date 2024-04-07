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Судейство

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«Ахмат» — «Локомотив»: загадочный пенальти в Грозном. Почему Тодорович не спорил с судьей?

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На 16-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2) судья Василий Казарцев продолжил игру, не зафиксировав фол Дарко Тодоровича, не удалив его и не назначив 11-метровый удар. Произошло это намного позже — на 19-й минуте.

Временной отрезок в 3 минуты и 18 секунд включил в себя:

— начало проверки момента видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем;

— остановку игры;

— продолжение проверки;

— жест судьи, изображающий монитор (показан примерно спустя две минуты после случившегося в площади ворот);

— изучение видеоповторов на мониторе (это заняло около 50 секунд);

— принятие окончательного решения, назначение пенальти и удаление игрока «Ахмата» с показом красной карточки.

Все это время и потом в течение не одного часа болельщики и эксперты изучали несколько повторов — момент был показан с разных ракурсов. Как и Казарцеву, нужно было определить, где произошел контакт с мячом, и куда летел этот мяч. Если судить по одному ракурсу, можно было увидеть, что Тодорович сыграл в мяч левой рукой. По другому — головой. По третьему — что сыграл головой, но потом мяч попал в руку. Что касается направления полета, то, скорее всего, конечным пунктом была штанга или сетка ворот.

Учитывая невысокое качество повторов, сложно на сто процентов согласиться с судьями и поддержать мнение Казарцева и Карасева. Вероятно, они правы. Возможно, они правы. В пользу вердикта — авторитет столичного рефери, выполнявшего функции ВАР, а также поведение Тодоровича, который совершенно не оспаривал удаление. Но разве этого достаточно, чтобы назвать первое решение судьи явной ошибкой, а все показанные повторы — доказательством этой самой ошибочности?

Похожий момент, связанный с возможной игрой рукой и удалением, в Грозном произошел в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Тогда на 9-й минуте Владиславом Безбородовым был удален Марат Быстров — тоже после вмешательства ВАР (Сергея Иванова и Антона Кобзева).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Локомотив
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
8
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Рубин
 - : -
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