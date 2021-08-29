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Мостовой — о новичке «Спартака» Кофрие: «В Бельгии все футболисты хорошего уровня»

12:23
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» трансфер защитника Максимилиано Кофрие.

«Довольно-таки неизвестный. Посмотрим, я думаю, что он нормальный, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — В Бельгии футболисты хорошего уровня. Другое дело, что сейчас пойдут разговоры, что не знают, кто это. Такое у нас уже было. Если это бельгийский футболист, то уровень у него должен быть достаточно высоким. Тем более он защитник. Означает ли это, что кто-то уйдет? И да, и нет. Хороший защитник нужен всегда, ясно, что мы пока не знаем, кто это. Если Кофрие здоровенький и высокий, то для нашего чемпионата он подойдет».

В воскресенье, 29 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена». Срок контракта 24-летнего игрока с красно-белыми не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером. Большую часть карьеры защитник провел в «Васланд-Беверене», в клубе он выступал до 2020 года.

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