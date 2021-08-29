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Червиченко: «Может, Кофрие и не хватало «Спартаку». Иногда неочевидные трансферы приносят много пользы»

12:08
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» трансфер защитника Максимилиано Кофрие.

«Иногда бывает, что такие неочевидные трансферы приносят достаточно много пользы, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Надо посмотреть на него хотя бы, потому что позиция сложная. Но парень активный, может, такого и не хватало «Спартаку». Ничего не буду говорить, пока не увижу его. Означает ли его приход, что скоро кто-то покинет клуб? Да. Потому что его надо заявить, а как я понимаю, мест для заявки уже нет. Наверно, Жиго может не подписать контракт, потому что он, возможно, уедет, а может и кто-то другой. Думаю, когда люди подписывают легионеров, понимаю, что для них надо освободить места».

В воскресенье, 29 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена». Срок контракта 24-летнего игрока с красно-белыми не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером. Большую часть карьеры защитник провел в «Васланд-Беверене», в клубе он выступал до 2020 года.

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