Червиченко: «Может, Кофрие и не хватало «Спартаку». Иногда неочевидные трансферы приносят много пользы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» трансфер защитника Максимилиано Кофрие.

«Иногда бывает, что такие неочевидные трансферы приносят достаточно много пользы, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Надо посмотреть на него хотя бы, потому что позиция сложная. Но парень активный, может, такого и не хватало «Спартаку». Ничего не буду говорить, пока не увижу его. Означает ли его приход, что скоро кто-то покинет клуб? Да. Потому что его надо заявить, а как я понимаю, мест для заявки уже нет. Наверно, Жиго может не подписать контракт, потому что он, возможно, уедет, а может и кто-то другой. Думаю, когда люди подписывают легионеров, понимаю, что для них надо освободить места».

В воскресенье, 29 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена». Срок контракта 24-летнего игрока с красно-белыми не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером. Большую часть карьеры защитник провел в «Васланд-Беверене», в клубе он выступал до 2020 года.