РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мостовой: «Что Тедеско уходит, что он останется — все равно. Про него год назад никто и не знал ничего»

21:13
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о причинах поражения красно-белых в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Сейчас ситуация непонятная, лидеры проиграли, поэтому связываю поражение с подготовкой. Если проиграли, значит хуже подготовились. Тедеско на поле не выходит, в футбол не играет. Играют футболисты, те же самые, которые были до зимней паузы, еще и с приобретением в лице Промеса. Поэтому, что Тедеско уходит, что он останется — все равно. «Спартак» нас приучил, что за последние 5 лет уже по 5-6 тренеров то приходят, то уходят», — сказал Мостовой «СЭ».

28&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. Красно-белые перед началом встречи.«Спартак» напрасно не расстался с Тедеско зимой. Клуб сохранил лицо, но рискует потерять сезон

Также Мостовой считает, что в ситуации постоянной смены тренеров многие футболисты ничего не знают о наставниках.

«Про Тедеско тоже год назад никто и не знал ничего. В любом случае эта ситуация не должна влиять на футболистов. Ты подписываешь контракт на 3 или 4 года, играешь и тебе платят деньги. И какая разница, с этим тренером или другим? Например, футболисты, которые не играют при этом наставнике, наоборот, будут говорить: «Хорошо, что он уходит, может, мы будем играть». Это все стандартная ситуация в командном спорте. Все-таки из «Спартака» уходит не тот человек, который 8-10 лет провел в клубе, и с ним выросло целое поколение», — добавил Мостовой.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил об уходе из клуба в конце сезона. Сейчас «Спартак» занимает четвертое место в таблице.

(Анастасия Пастернак)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир