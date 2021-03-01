Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о причинах поражения красно-белых в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Сейчас ситуация непонятная, лидеры проиграли, поэтому связываю поражение с подготовкой. Если проиграли, значит хуже подготовились. Тедеско на поле не выходит, в футбол не играет. Играют футболисты, те же самые, которые были до зимней паузы, еще и с приобретением в лице Промеса. Поэтому, что Тедеско уходит, что он останется — все равно. «Спартак» нас приучил, что за последние 5 лет уже по 5-6 тренеров то приходят, то уходят», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой считает, что в ситуации постоянной смены тренеров многие футболисты ничего не знают о наставниках.

«Про Тедеско тоже год назад никто и не знал ничего. В любом случае эта ситуация не должна влиять на футболистов. Ты подписываешь контракт на 3 или 4 года, играешь и тебе платят деньги. И какая разница, с этим тренером или другим? Например, футболисты, которые не играют при этом наставнике, наоборот, будут говорить: «Хорошо, что он уходит, может, мы будем играть». Это все стандартная ситуация в командном спорте. Все-таки из «Спартака» уходит не тот человек, который 8-10 лет провел в клубе, и с ним выросло целое поколение», — добавил Мостовой.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил об уходе из клуба в конце сезона. Сейчас «Спартак» занимает четвертое место в таблице.

(Анастасия Пастернак)