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Судейство

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Митрофанов считает, что УЕФА заинтересован в работе Карасева на международных матчах

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном привлечении российского арбитра Сергея Карасева к обслуживанию матчей под эгидой УЕФА.

«Это решение администрации. Думаю, что в Карасеве заинтересованы. Понятно, что учитываются все сложности, в том числе комфортность логистики. Надеемся, что наши официальные лица в ближайшее время будут более активно вовлекаться в обслуживание спортивных мероприятий», — сказал Митрофанов.

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

26 сентября бригада арбитров из России впервые за полтора года отработала матч под эгидой УЕФА. Вера Опейкина стала главным судьей игры женской Лиги наций Армения — Казахстан (1:2). Ее ассистентами были Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром стала Надежда Горинова.

РФС
Максим Митрофанов
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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