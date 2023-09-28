С 29 сентября по 1 октября пройдут матчи десятого тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции предстоящих игр РПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей РПЛ с 29 сентября по 1 октября

29 сентября. 19.00. «Ростов» — «Урал»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

30 сентября. 12.00. «Оренбург» — «Зенит»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 14.45. «Локомотив» — «Пари НН»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 16.30. «Рубин» — «Краснодар»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

30 сентября. 19.00. ЦСКА — «Балтика»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

1 октября. 14.00. «Факел» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

1 октября. 16.30. «Крылья Советов» — «Спартак»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

1 октября. 19.00. «Ахмат» — «Динамо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

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