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Сегодня, 12:08

Фернандес рассказал, как появился пункт о сумме отступных в его контракте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как появился пункт о сумме отступных в его контракте.

«Пункт появился ради справедливости по отношению к «Интеру». Там хотели меня сохранить всеми силами. Я просил только об одном условии. Если меня захочет заполучить клуб вне Бразилии, то должен будет «Интеру» 365 тысяч евро. А я при этом отказываюсь от зарплаты и бонусов. Потому что все-таки в голове у меня было желание вернуться в Россию. А про компенсацию: речь идет не пяти миллионах евро, не о трех, даже не об одном. Это сумма, которую я, подписывая контракт с «Интером», счел логичной и справедливой. Никогда бы в жизни не подписал договор, в котором фигурировала бы слишком завышенная цена за мой переход в другой клуб. 365 тысяч — справедливые деньги для «Интера». Справедливо ли было требовать этой компенсации именно от ЦСКА? Конечно, это же логично. Клубы, в том числе ЦСКА, тратят миллионы на новых игроков, а здесь — всего 365 тысяч! Я провел 10 лет в ЦСКА, вроде бы приносил пользу, и эта цена казалась мне оправданной. И разумеется, я полагал: это не те деньги, над которыми кто-то будет думать, если клуб хочет меня вернуть», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582065-mario-o-kompensatsii-za-svoy-perekhod-tsska-tratit-milliony-na-igrokov-a-tut-vsego-365-tysyach-spravedlivyye-dengi
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА, перед переходом в «Зенит»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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