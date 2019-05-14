Михаил Ефремов усомнился в том, что на аудио голос Глушакова

Заслуженный артист России, режиссер Михаил Ефремов отреагировал на новый виток скандала вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

Ранее Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора полузащитника красно-белых с неустановленным лицом, где тот рассказывает, как происходил процесс слива экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Все происходящее сейчас с Глушаковым, на мой взгляд, новый виток в стремлении сломать его и выжить из "Спартака", – говорит Ефремов. – Кстати, не поленился заглянуть в наше с вами январское интервью, где обсуждая историю с травлей Дениса я сказал, что "надеюсь ему, как и мне, все эти сплетни и оговоры по барабану. А подслушивать телефонные разговоры это все равно, что читать чужие письма. Грязь!"

А потому, как бы правдоподобно не звучал голос Глушакова в интернете, при нынешнем техническом прогрессе возможно все. И при наличии таких умельцев говорить чужими голосами, как Максим Галкин и Сергей Безруков, изобразить в эфире даже капитана, команда которого выиграла чемпионат России, вполне реально (очень громко смеется).

В завершении еще одна короткая цитата из нашего январского разговора "Начистоту!": "Участникам этой трагикомедии выражаю сочувствие. Мне их жаль". (Александр Львов)

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