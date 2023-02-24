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Сегодня, 18:25

Мейра поддержал Малкома и Клаудиньо в получении российского гражданства

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Думаю, если у Малкома и Клаудиньо была такая возможность получить российское гражданство, они должны были спокойно ей воспользоваться, как это делают в других странах. Почему нет? У нас в Португалии тоже есть натурализованные игроки. Это нормально! Думаю, что это часть современного футбола», — сказал Мейра «СЭ».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому. Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Фернанду Мейра
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

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 6
Эдуард Сперцян

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